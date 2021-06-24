Эксперты KSE констатировали высокий контроль за распространением COVID-19 в Украине

В Украине падает заболеваемость COVID-19, показатели коэффициента выявления свидетельствуют о высоком контроле за распространением заболевания.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Уровень заболеваемости в Украине стремительно падает, в то же время очень положительно, что падает и коэффициент ее обнаружения. Сейчас он составляет чуть более 2%. Это абсолютно беспрецедентный показатель для Украины, за весь период пандемии такого процента у нас не было", - сказал Ганиченко во время онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19.

Он отметил, что актуальное значение коэффициента обнаружения - "это очень хорошо, оно свидетельствует о том, что сейчас увеличивается контроль за распространением эпидемии в Украине".

"Главное, чтобы этот процент не увеличивался в случае если потенциально будет рост заболеваемости в Украине. Коэффициент обнаружения позволяет держать ситуацию под контролем", - добавил Ганиченко.

Анализ данных показывает, что вспышка заболевания в РФ , Великобритании и Португалии "вызвана внешними угрозами - вариантом вируса "дельта".

"Приход в Украину вируса "дельта" не означает, что начинается вспышка, но он означает, что необходим строгий контроль, гораздо более строгий контроль и в плане аналитики, и в плане реакции и внешнего контроля", - сказал он.

Ганиченко также отметил, что суточные показатели госпитализации в Украине продолжают снижаться устойчивыми темпами, отмечается разгрузка медицинской системы и низкий процент занятости ковидных медицинских ресурсов.

"Сейчас мы видим, что даже при сокращении ковидных ресурсов вдвое у нас занятость этих ресурсов выходит на самые низкие в 2021 году показатели. На сегодня мы можем декларировать абсолютный минимум в 2021 году по занятости ковидных ресурсов", - резюмировал он.

Ранее НАН предупредила об угрозе быстрого распространения "индийского" штамма в Украине. Первые два случая были обнаружены 23 июня в Киеве у прибывших из РоSSии.

В связи с этим правительство меняет правила въезда в Украину. С 25 июня прибывших из Индии, Великобритании, РоSSии, Португалии будут пускать в страну только при наличии отрицательного экспресс-теста на COVID-19.