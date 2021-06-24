Витренко верит, что "Северный поток - 2" еще можно остановить

Даже получение сертификации еще не значит, что газопровод начнет работу.

Витренко верит, что "Северный поток - 2" еще можно остановить
Фото: oligarh.media

Глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко верит, что газопровод "Северный поток - 2" еще можно остановить.

"Даже если строительство будет завершено, затем этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать - есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась", - сказал Витренко в интервью "Интерфакс-Украина ".

Но даже получение сертификации еще не значит, что газопровод начнет работу.

"Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США", - сказал Витренко.

Глава "Нафтогаза" рассказал, что во время своего недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила наиболее действенные санкции. "Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами, - дополнительное законодательство, все же сделать так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим и с самой администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции", - сказал он.

Напомним, что президент США Джо Байден решил не вводить санкции против немецких компаний, причастных к строительству "Северного потока - 2", чтобы не портить отношения с Германией. Американская администрация объяснила, что на этапе, когда газопровод уже почти достроен, это уже не имеет смысла.

После этого стало известно, что РоSSия завершила прокладку первой нитки "Северного потока - 2" и готовится к наполнению ее газом.

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