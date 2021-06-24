СБУ просит Минкультуры внести рэпера Басту в "черный список" артистов

Баста тем временем собрался в Киев с концертом.

Служба безопасности Украины направила предложения Министерству культуры и информационной политики о внесении роSSийского рэпера Василия Вакуленко (Баста) в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ .

СБУ провела проверки, результаты которых направила в Минкультуры.

" СБУ постоянно мониторит отечественное и зарубежное медиапространство на предмет угроз национальной безопасности. Это касается в том числе и деятельности (съемки пропагандистского художественного фильма по заказу правительства страны-агрессора) указанного вами лица", - сообщили в спецслужбе.

Речь идет о съемках Вакуленко в фильме "Ке-ды", где артист играет роSSийского военнослужащего, проходящего службу в оккупированном Крыму. Внесение в "черный список" предусматривает запрет на въезд.