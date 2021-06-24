СБУ просит Минкультуры внести рэпера Басту в "черный список" артистов

Баста тем временем собрался в Киев с концертом.

СБУ просит Минкультуры внести рэпера Басту в "черный список" артистов
Баста
Фото: starhit

Служба безопасности Украины направила предложения Министерству культуры и информационной политики о внесении роSSийского рэпера Василия Вакуленко (Баста) в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ провела проверки, результаты которых направила в Минкультуры.

"СБУ постоянно мониторит отечественное и зарубежное медиапространство на предмет угроз национальной безопасности. Это касается в том числе и деятельности (съемки пропагандистского художественного фильма по заказу правительства страны-агрессора) указанного вами лица", - сообщили в спецслужбе.

Речь идет о съемках Вакуленко в фильме "Ке-ды", где артист играет роSSийского военнослужащего, проходящего службу в оккупированном Крыму. Внесение в "черный список" предусматривает запрет на въезд.

У Басты запланирован концерт в Киеве на 25-26 июня. Рэперу был запрещен въезд на три года, срок запрета истек в 2020 году, поэтому Минкультуры изъяло его из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

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