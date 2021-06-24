Кулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSия

Украина обеспокоена готовностью стран ЕС потакать Путину.

Кулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSия
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновления саммитов между Европейским Союзом и Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров иностранных дел Ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова) с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Я воспользовался возможностью, чтобы донести глубокую обеспокоенность Украины относительно инициативы, которая может привести к возобновлению саммитов между Россией и Европейским Союзом. Мы рассматриваем приостановление контактов на высоком уровне между Россией и ЕС как часть европейской санкционной политики против РоSSии. Инициатива по возобновлению европейских саммитов с Россией без какого-либо прогресса с роSSийской стороны будет опасным отклонением от европейской санкционной политики. Это может привести к нарушению европейской политики непризнания, подорвать эффективность санкционного режима, отвратить РоSSию от выполнения Минских договоренностей", - заявил Кулеба.

Проведение саммитов было приостановлено в 2014 году из-за агрессии РоSSии против Украины, и, напомнил Кулеба, за семь лет, прошедших с тех пор, РФ не изменила свою политику ни в отношении Украины, ни в отношении Евросоюза.

Напомним, что 24-25 июня лидеры Европейского Союза проведут саммит, на котором планируется, в частности, обсудить новую стратегию отношений с Россией.

Франция и Германия предложили обсудить возможность встречи на высшем уровне с Владимиром Путиным как способ восстановления отношений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
КИУ назвал 10 "парламентских гениев" среди депутатов монобольшинстваКИУ назвал 10 "парламентских гениев" среди депутатов монобольшинства
Кулеба рассказал про последний шаг заключения ЗСТ с ТурциейКулеба рассказал про последний шаг заключения ЗСТ с Турцией
РоSSияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народовРоSSияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов
"Сколько именно реформ вы хотите?" - Кулеба упрекнул НАТО за отсутствие сроков вступления в блок"Сколько именно реформ вы хотите?" - Кулеба упрекнул НАТО за отсутствие сроков вступления в блок
"Талибан" назвал условие для мирного решения конфликта в Афганистане"Талибан" назвал условие для мирного решения конфликта в Афганистане
Кулеба со своим польским коллегой скоординировали позиции по противодействию Северному потоку-2Кулеба со своим польским коллегой скоординировали позиции по противодействию Северному потоку-2
В Белом доме назвали чушью приостановление военной помощи УкраинеВ Белом доме назвали чушью приостановление военной помощи Украине
Кулеба - о попытках РФ сорвать "Крымскую платформу": РоSSия нас не остановитКулеба - о попытках РФ сорвать "Крымскую платформу": РоSSия нас не остановит
Данилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем видеДанилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем виде
Последние новости
Подгружаем последние новости