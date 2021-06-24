Кулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновления саммитов между Европейским Союзом и Россией .

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров иностранных дел Ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова) с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Я воспользовался возможностью, чтобы донести глубокую обеспокоенность Украины относительно инициативы, которая может привести к возобновлению саммитов между Россией и Европейским Союзом. Мы рассматриваем приостановление контактов на высоком уровне между Россией и ЕС как часть европейской санкционной политики против РоSSии. Инициатива по возобновлению европейских саммитов с Россией без какого-либо прогресса с роSSийской стороны будет опасным отклонением от европейской санкционной политики. Это может привести к нарушению европейской политики непризнания, подорвать эффективность санкционного режима, отвратить РоSSию от выполнения Минских договоренностей", - заявил Кулеба.

Проведение саммитов было приостановлено в 2014 году из-за агрессии РоSSии против Украины, и, напомнил Кулеба, за семь лет, прошедших с тех пор, РФ не изменила свою политику ни в отношении Украины, ни в отношении Евросоюза .

Напомним, что 24-25 июня лидеры Европейского Союза проведут саммит, на котором планируется, в частности, обсудить новую стратегию отношений с Россией .

Франция и Германия предложили обсудить возможность встречи на высшем уровне с Владимиром Путиным как способ восстановления отношений.