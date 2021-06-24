ЕС впервые подтвердил готовность развивать "Восточное партнерство" на основе принципа дифференциации

Этот принцип заключается в особом подходе к Украине, Грузии и Молдове.

ЕС впервые подтвердил готовность развивать "Восточное партнерство" на основе принципа дифференциации
Фото: mfa.gov.ua

Евросоюз впервые подтвердил готовность развивать "Восточное партнерство" на основе принципа дифференциации, который инициировали государства Ассоциированного трио - Украина, Грузия и Молдова.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с грузинскими и молдавскими коллегами и главой европейской дипломатии Хосепом Боррелем, сообщили на странице МИД в Facebook.

"Я особенно благодарен верховному представителю ЕС Хосепу Боррелю за упоминание принципов дифференциации и инклюзивности в рамках дальнейшего развития "Восточного партнерства". У нас было много дискуссий о введении принципа дифференциации. Я рад слышать, что сегодня мы нашли общий язык с Европейским Союзом, как и надлежит друзьям и партнерам. Это очередной пример того, как ЕС и три наши страны слышат друг друга, как ЕС учитывает наши интересы при разработке соответствующих политик", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что Украина, Грузия и Молдова уже достигли значительного прогресса в евроинтеграционных реформах и приближении к европейским стандартам. Ассоциированное Трио поможет трем государствам быть более эффективными в этих усилиях.

"Мы готовы развивать в дальнейшем наши отношения с партнерами на основе принципов инклюзивности и дифференциации", - заявил на пресс-конференции топ-дипломат ЕС Хосеп Боррель.

Принцип дифференциации в рамках "Восточного партнерства" предусматривает особый подход к трем ассоциированным партнерам - Украине, Грузии и Молдове - среди всех шести участников инициативы, который соответствует их европейским амбициям и реальному прогрессу на пути евроинтеграции.

"Восточное партнерство" - это политика ЕС, имеющая целью укрепление отношений со странами-соседями Союза, расположенными на востоке. Программа действует с 2009 года, ее членами, кроме Украины, Молдовы и Грузии, являются Азербайджан, Беларусь, Армения.

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