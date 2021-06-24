Байден выдвинул вдову Джона Маккейна на пост в ООН

Кандидатуру должен утвердить Сенат.

Байден выдвинул вдову Джона Маккейна на пост в ООН
Синди Маккейн
Фото: kiev.klichko.org

Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Синди Маккейн, вдову сенатора Джона Маккейна, на пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Как передает пресс-служба Белого дома, Байден также намерен выдвинуть на должность постоянного посла США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкла Карпентера.

Кандидатуры Маккейн и Карпентера должен утвердить Сенат.

Джон Маккейн, который в 2008 году был выдвинут республиканцами на пост президента Соединенных Штатов, умер в 2018 году из-за рака мозга.

Весной 2019-го Синди Маккейн была наблюдателем на выборах президента в Украине.

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