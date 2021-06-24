Экс-командир луганского "Беркута" заочно получил четыре года лишения свободы

После Революции достоинства он вместе со своим подразделением перешел на сторону РФ.

Экс-командир луганского "Беркута" заочно получил четыре года лишения свободы
Фото: ФАН

Сосновский районный суд Черкасс 22 июня вынес приговор бывшему командиру луганского "Беркута" Валерию Костенко.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы по делу об избиении протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года, сообщила Адвокатская совещательная группа.

Костенко признали виновным по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Один из потерпевших по делу журналист Станислав Кухарчук заявил, что приговор слишком мягкий.

"Это был тупо ад, когда пачками завозили людей в городскую больницу с разбитыми головами. Как над ними издевались. Это даже не превышение служебных полномочий, тем самым командиром Луганского беркута, это просто садизм. Даже на моем примере, когда били и добивали людей, которые уже лежали. Я не сопротивлялся. Говорил сотруднику Беркута, что я журналист, и я не оказываю сопротивления. Я готов лечь на землю. Показывал удостоверение. Но когда лег на землю, мне просто начали наносить удары в голову. Считаю, что 4 года - это мало", - сказал он.

Беркутовец находится на оккупированной территории Луганской области. По состоянию на 2019 год он возглавлял подразделение спецназначения так называемой народной милиции "ЛНР".

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