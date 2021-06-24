?ФСБ задержала жителя Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Задержанному вменяют в вину сбор информации о полетах военной авиации.

РоSSийская Федеральная служба безопасности задержала жителя оккупированного Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

В сообщении ФСБ утверждается, что он якобы собирал информацию о полетах роSSийской военной авиации.

"В течение длительного времени роSSийский гражданин [жители оккупированного Крыма автоматически получили роSSийское гражданство] с использованием специального антенного и приемного устройств получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах роSSийской военной авиации", - цитирует сообщение агентство ТАСС.

Задержанного мужчину обвиняют в государственной измене.

Крым находится под роSSийской оккупацией с 2014 года, и там часто задерживают людей по подобным обвинениям.

Например, в апреле 2021 года ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Севастополе мужчины, который якобы собирал секретную информацию о Черноморском флоте и передавал ее украинской разведке.