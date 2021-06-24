СБУ пришла с обысками к родственникам, соратникам и в офисы Медведчука

Следственные действия проходят в рамках подозрения Медведчука в госизмене.

СБУ пришла с обысками к родственникам, соратникам и в офисы Медведчука
Фото: Lb.ua

Следователи Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований устроили обыски у родственников главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Информацию о следственных действиях подтвердили в пресс-службе СБУ, пишет "Украинская правда".

"Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Медведчуку и Козаку", - отметили в СБУ.

Коллега Медведчука по фракции Ренат Кузьмин заявил, что обыскивают также партийный офис, кабинеты и дома ближайших соратников нардепа. По его словам, следственные действия также проводят у мамы жены Медведчука Оксаны Марченко.

Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Им инкриминируют три эпизода. Первый - покушение на хищение украинских природных ресурсов в Крыму. После оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал связанную с ним компанию "Новые проекты" как роSSийскую. Эта компания имела разрешение на добычу полезных ископаемых из нефтегазового участка "Глубокая", расположенного на полуострове. Перерегистрация давала возможность платить налоги оккупантам, а не Украине.

Второй и третий эпизоды - содействие созданию роSSийской агентурной сети и передача спецслужбе РФ закрытой информации о секретном подразделении ВСУ. Следствие считает, что Медведчук "слил" данные о личном составе и подготовке скрытого подразделения ВСУ Козаку, который находился в РоSSии. Вероятно, это было сделано с целью передачи данных роSSийским спецслужбам.

Напомним, что 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов (нарушение норм и правил войны). Тем временем в доме Медведчука и в его офисах прошли обыски. По данным СМИ, охранники нардепа не дали следователям вручить ему подозрение и уверяли, что его нет. Впоследствии Медведчук заявил, что его действительно в тот день не было - он с женой якобы находился в соседней области.

На брифинге глава СБУ Иван Баканов заявлял, что нардеп Козак сейчас находится в РоSSии, а Медведчук - в Украине. Медведчук утверждает, что Козак в Беларуси "на лечении". В настоящее время Медведчук находится под домашним арестом.

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