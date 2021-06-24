Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 54%

В Кабмине назвали это "очень хорошим показателем".

Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 54%
Фото: Макс Требухов

Офис координации европейской и евроатлантической интеграции посчитал, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом составляет 54%.

Об этом сообщила и.о. заместителя генерального директора офиса Марина Нелина, пишет "Интерфакс-Украина".

"По результатам отчетного периода, это пять лет, "Пульс соглашения" посчитал общий процент прогресса, который составляет 54%. Это очень хороший показатель. Поскольку мы говорим о более половины исполнения обязательств на сегодня", - сказала она.

Наибольший прогресс за все время выполнения соглашения достигнут в следующих областях: предпринимательство (81%), госзакупки (83%), гуманитарная политика (84%), технические барьеры в торговле (85%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (85%) и политический диалог, национальная безопасность и оборона (89%).

Самая худшая ситуация в сферах финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%), транспорта, транспортной инфраструктуры, почтовых и курьерских услуг (35%) и финансового сектора (36%).

Напомним, что соглашение об ассоциации с ЕС в полной мере вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года соглашение работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

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