Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Об этом информирует пресс-служба ОП.

"Собеседники обсудили детали предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению Президента США Джо Байдена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Виктория Нуланд заверила Андрея Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Ермак проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений государства.

Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности, реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны Соединенных Штатов этих усилий.

Напомним, по информации американских СМИ Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джозефом Байденом накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".

Встреча Байдена с Путиным состоялась 16 июня.