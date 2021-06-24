Польша вводит 10-дневный карантин, в частности для украинцев

Не проходить карантин можно будет тем, кто вакцинировался от коронавируса.

Польша вводит 10-дневный карантин, в частности для украинцев
Фото: rmf24.pl

Польша с полуночи среды вводит обязательный 10-дневный карантин для путешественников, прибывающих из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Исключение сделают только для тех, кто был полностью вакцинирован от коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Фарба, передает RMF 24.

Причиной такого решения стал рост в Польше количества заражений новыми мутациями коронавируса.

"С полуночи мы восстанавливаем 10-дневный карантин для тех, кто прибывает из-за пределов Шенгенской зоны", - сказал Фарба.

Он уточнил, что карантин не будет распространяться на детей в возрасте до 12 лет, путешествующих под присмотром взрослых, вакцинированных против COVID-19.

Не проходить карантин можно будет также тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Карантин продлится 10 дней, но через 7 дней человек может быть освобожден от него в случае отрицательного результата теста.

Напомним, Украина с 23 июня возобновляет работу международных пунктов пропуска Устилуг, Смильница и Угринов, которые были закрыты на время карантина. Таким образом будет возобновлена работа всех пунктов пропуска на украинско-польской границе.

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