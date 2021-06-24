?РоSSийские наемники 22 раза за сутки нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет, информирует пресс-центр ООС.

Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Майорска противник применял ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Около Пивденного роSSийские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра.

В районе Марьинки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Старогнатовки роSSийско-оккупационные войска дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-го калибра и 82 мм минометов.

Около Новгородского вражеские войска применяли минометы 82-го калибра. В районе Авдеевки роSSийские оккупанты 4 раза обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов роSSийские вооруженные формирования дважды обстреливали военных Объединенных сил около Луганского.

На Приазовье, неподалеку от Водяного, враг дважды совершал обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Новоалександровки роSSийские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новотошковского украинские позиции оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а около Золотого-4 - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Широкина враг обстреливал позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.

"Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена", - говорится в сообщении.

Неподалеку от Песков зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 24 июня зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня. Около Новгородского враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Пивденного роSSийско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра. В районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы.

"На обстрелы противника за прошедшие и текущие сутки украинские защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии СММ ОБСЕ ", - сообщают в пресс-центре ООС.