Модераторы от ОБСЕ Морель и Фриш покидают "минский процесс", - Гармаш

В украинской делегации надеются, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе документами, а не "традициями".

Трехстороннюю контактную группу покидают модератор политической рабочей группы посол Пьер Морель и модератор рабгруппы по гуманитарным вопросам посол Тони Фриш.

Об этом в Facebook сообщил представитель оккупированного Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным в Минском процессе. А может и не стать, но слабый шанс есть. Сегодня процесс покидали два "минских долгожителя", модератор политической рабочей группы посол Пьер Морель (7 лет в процессе) и модератор рабгруппы по гуманитарным вопросам посол Тони Фриш (6 лет). И россияне, и их марионетки из ОРДЛО рассыпались в комплиментах и благодарностях за "гениальную" дипломатию и "приятное сотрудничество". "Министры" ОРДО и ОРЛО звали их в гости: "Если будете скучать, приезжайте к нам", - написал Гармаш.

Он отметил, что украинская делегация проводила посла Фриша молчанием.

"Наиболее объективный", "который руководствовался принципом равенства сторон", но за 6 лет так и не разобрался, кто эти стороны, посол Фриш вчера на рабгруппе пожелал всего наилучшего "гражданам Донбасса", но почему-то не помнил о гражданах Украины", - отметил Гармаш.

Он отметил, что глава украинской делеации в ТКГ Леонид Кравчук поблагодарил посла Морелю за работу.

"Меня специально попросили не давать оценок его работе ... Сейчас скажу только, что даже сегодня Морель называл представителей ОРДЛО от РоSSии - "главами делегаций". Я даже не знаю, как это объяснить: и Евросоюз , и G-7 заявляют, что "РоSSия - сторона конфликта, а не посредник", зато их дипломаты в ТКГ делают все, чтобы субьективизировать ОРДЛО как "делегации" и "сторону", а еще - выбросить из процесса определения модели будущего Донбасса представителей вынужденных переселенцев, которые из-за этих "делегаций" потеряли дома, связь с близкими, стабильную жизнь у себя на родине ... Это какой-то особенно извращенный европейский "гуманизм" - лишить тех, кто и так пострадал от войны, права еще и на будущее", - сообщил Гармаш.

При этом Гармаш выразил надежду на то, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе документами, а не "традициями".