Киркорову запретили въезд в Украину

Его включили в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Киркорову запретили въезд в Украину
Фото: ntv.ru

Министерство культуры по представлению СБУ включило роSSийского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень", - говорится в сообщении.

Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделен.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений СНБО, СБУ, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, что в январе Литва запретила Киркорову въезд на пять лет. Причиной стало публичное оправдание ним оккупации Крыма.

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