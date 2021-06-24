Умер экс-президент Филиппин Бенигно Акино.

Об этом сообщает ABS-CBN со ссылкой на члена семьи Акино.

Бывшему главе государства был 61 год.

По данным издания, бывший политик был госпитализирован в одну из больниц Кесон-Сити. Он умер утром в четверг, 24 июня. Причина смерти не уточняется.

Бенигно Акино родился 8 февраля 1960 года. Он является представителем филиппинской политической династии Акино, сыном Марии Корасон Кохуангко-Акино, которая был президентом Филиппин с 1986 по 1992 год, и сенатора Бенигно Акино-младшего. Сам бывший лидер Филиппин никогда не был женат и не имел детей.

Он победил на президентских выборах в мае 2010 года. Среди успехов начала его срока отмечают стабилизацию неустойчивой экономики страны и продвижение закона о репродуктивных правах, который сделал контрацепцию более доступной для бедных. В то же время экс-президента обвиняли во взяточничестве и недостаточный реакции на некоторые кризисные ситуации.

Так, в 2013 году на островное государство обрушился тайфун Хайян, погибли 6 тыс. человек. Некоторые западные страны раскритиковали действия Бенигно Акино III в чрезвычайных ситуациях.

В 2016 году пребывание Акино на посту президента закончилось, его сменил Родриго Дутерте. После этого экс-президент пошел на покой и практически не появлялся на публике.