МОЗ подтвердил появление "индийского" штамма, правительство меняет правила въезда в Украину

С 25 июня граждан, прибывших из Индии, Великобритании, РоSSии, Португалии или находившихся на их территории не менее семи дней, будут пускать в страну только при наличии отрицательного экспресс-теста на COVID-19.

МОЗ подтвердил появление "индийского" штамма, правительство меняет правила въезда в Украину
Фото: news.dtkt.ua

По состоянию на 23 июня в Украине зафиксировано два случая "индийского" штамма коронавируса, который считается заразнее и агрессивнее предыдущих.

Об этом сообщил заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Украине зарегистрировали два случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом Дельта. Секвенирование вируса и подтверждение мутации было проведено Институтом молекулярной биологии и генетики 22 июня 2021 года", - приводит слова Кузина пресс-служба МОЗ Украины.

В связи с этим Кабинет министров на сегодняшнем заседании изменил правила въезда в Украину. С 25 июня гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РоSSии, Португалии или находившимся на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

"До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма Дельта в Украине", - добавил Кузин.

Заметим, что этот штамм агрессивнее бета ("южно-африканский") или альфа ("британский") и выражается сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм альфа ("британский"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

По оценкам ВОЗ, штамм Дельта обнаружили уже минимум в 92 странах мира, и он становится доминантным в мире.

Напомним, о появлении "индийского" штамма в Украине сегодня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что в Александровской больнице госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка, которые недавно вернулись из РоSSии.

Ранее Министерство иностранных дел посоветовало гражданам Украины избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за значительного распространения в этих странах штамма коронавируса B.1.617.2, известного как дельта или "индийский".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
СНБО соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма COVID-19СНБО соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма COVID-19
Президент Грузии прибыла в Украину с визитомПрезидент Грузии прибыла в Украину с визитом
Правительство не планирует национализации завода "Мотор Сич", - УрускийПравительство не планирует национализации завода "Мотор Сич", - Уруский
НАН предупредила об угрозе быстрого распространения "индийского" штамма в УкраинеНАН предупредила об угрозе быстрого распространения "индийского" штамма в Украине
Украина рассмотрит целесообразность ограничений на пересечение границы ввиду "индийского" штаммаУкраина рассмотрит целесообразность ограничений на пересечение границы ввиду "индийского" штамма
Греция изменила условия въезда для туристовГреция изменила условия въезда для туристов
Рада в пятницу будет просить США сделать Украину основным союзником вне НАТО, - КачураРада в пятницу будет просить США сделать Украину основным союзником вне НАТО, - Качура
Кулеба раскритиковал решение Германии не поставлять вооружение в УкраинуКулеба раскритиковал решение Германии не поставлять вооружение в Украину
Минобразования попросило Госпогранслужбу не наказывать поступающих из ОРДЛО за нарушение порядка въездаМинобразования попросило Госпогранслужбу не наказывать поступающих из ОРДЛО за нарушение порядка въезда
В Израиле назначили новое правительствоВ Израиле назначили новое правительство
Последние новости
Подгружаем последние новости