МОЗ подтвердил появление "индийского" штамма, правительство меняет правила въезда в Украину

С 25 июня граждан, прибывших из Индии, Великобритании, РоSSии, Португалии или находившихся на их территории не менее семи дней, будут пускать в страну только при наличии отрицательного экспресс-теста на COVID-19.

По состоянию на 23 июня в Украине зафиксировано два случая "индийского" штамма коронавируса, который считается заразнее и агрессивнее предыдущих.

Об этом сообщил заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В Украине зарегистрировали два случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом Дельта. Секвенирование вируса и подтверждение мутации было проведено Институтом молекулярной биологии и генетики 22 июня 2021 года", - приводит слова Кузина пресс-служба МОЗ Украины.

В связи с этим Кабинет министров на сегодняшнем заседании изменил правила въезда в Украину. С 25 июня гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РоSSии, Португалии или находившимся на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

"До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма Дельта в Украине", - добавил Кузин.

Заметим, что этот штамм агрессивнее бета ("южно-африканский") или альфа ("британский") и выражается сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм альфа ("британский"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

По оценкам ВОЗ, штамм Дельта обнаружили уже минимум в 92 странах мира, и он становится доминантным в мире.

Напомним, о появлении "индийского" штамма в Украине сегодня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что в Александровской больнице госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка, которые недавно вернулись из РоSSии.

Ранее Министерство иностранных дел посоветовало гражданам Украины избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за значительного распространения в этих странах штамма коронавируса B.1.617.2, известного как дельта или "индийский".