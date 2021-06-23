Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТО

Грибаускайте отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины на пути к членству в ЕС и НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Даля Грибаускайте
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с Далей Грибаускайте, Президентом Литвы в 2009-2019 годах.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Зеленский отметил весомый личный вклад Дали Грибаускайте в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой.

Даля Грибаускайте отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

Стороны также обсудили движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО. Владимир Зеленский отметил роль Дали Грибаускайте, при президентстве которой Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения Украины к обретению полноправного членства в этих организациях.

Президент Украины проинформировал собеседницу о сложной ситуации с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Он также ознакомил экс-президента Литвы с основными задачами инициативы "Крымская платформа" и рассказал об основанном Украиной саммите первых леди и джентльменов, который состоится в рамках праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины.

Напомним, Литва планирует предоставить дополнительную помощь на нужды Вооруженных Сил Украины.

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