ПАСЕ приняла резолюцию о крымских татарах

Решение поддержали 73 делегата, против высказались 17.

ПАСЕ приняла резолюцию о крымских татарах
Фото: assembly.coe.int

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов поддержала резолюцию "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".

Об этом в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Решение поддержали 73 делегата, против высказались 17.

"Резолюция ПАСЕ о крымских татарах принята!" - написал Мережко.

Напомним, сегодня Комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял большинство поправок к резолюции в отношении крымских татар от украинской делегации.

Эти правки делают резолюцию еще жестче, подчеркивают политические причины преследований со стороны роSSийской оккупационной власти, обращают внимание на преследование по религиозным мотивам.

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