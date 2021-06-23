ПАСЕ приняла резолюцию о крымских татарах
Решение поддержали 73 делегата, против высказались 17.
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов поддержала резолюцию "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".
Об этом в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Решение поддержали 73 делегата, против высказались 17.
"Резолюция ПАСЕ о крымских татарах принята!" - написал Мережко.
Напомним, сегодня Комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял большинство поправок к резолюции в отношении крымских татар от украинской делегации.
Эти правки делают резолюцию еще жестче, подчеркивают политические причины преследований со стороны роSSийской оккупационной власти, обращают внимание на преследование по религиозным мотивам.