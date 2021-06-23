ПАСЕ приняла резолюцию о крымских татарах

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов поддержала резолюцию "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".

Об этом в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ , глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Решение поддержали 73 делегата, против высказались 17.

"Резолюция ПАСЕ о крымских татарах принята!" - написал Мережко.

Напомним, сегодня Комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял большинство поправок к резолюции в отношении крымских татар от украинской делегации.

Эти правки делают резолюцию еще жестче, подчеркивают политические причины преследований со стороны роSSийской оккупационной власти, обращают внимание на преследование по религиозным мотивам.