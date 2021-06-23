Корреспондент BBC, находящийся на борту британского эсминца, рассказал об атаке россиян

На британском эсминце HMS Defender, который пытались атаковать роSSийские корабли и самолеты, находится корреспондент ВВС Джонатан Биль.

По его словам, команда уже была на боевых местах, когда корабль приближался к южному мысу оккупированного Россией Крыма. Боевые установки на борту эсминца были заряжены.

"Курс был выбран вполне сознательно. HMS Defender должен был пройти в территориальных водах в 12 милях (19 км) от побережья Крыма. Капитан настаивал, что корабль только шел безопасным курсом по международно признанному маршруту", - рассказал журналист.

Два роSSийских пограничных корабля сопровождали британский эсминец и пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из роSSийских кораблей приблизился к эсминцу на 100 метров.

Предупреждение от роSSийских военных, раздававшиеся по радио, становились все более враждебными.

"Мы откроем огонь, если вы не измените курс", - звучало одно из них.

"Мы слышали залпы на расстоянии, но думали, что они были вне зоны досягаемости", - рассказал корреспондент ВВС.

Пока HMS Defender шел своим курсом, его преследовали и роSSийские истребители. Капитан корабля Винсент Оуэн рассказал, что он насчитал около 20 самолетов.

Инцидент в Черном море произошел лишь через несколько дней после того, как Украина и Великобритания заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинских ВМС.

Ранее РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю возле Крыма. Бомбардировщик вроде бы сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца Defender.

Однако Министерство обороны Великобритании заявило, что на самом деле предупредительного огня не было.