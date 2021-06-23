КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом закрыли до 15 июля

КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом закрыли до 15 июля

Движение через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом прекращено до середины июля.

Об этом сообщили в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"По сообщению Государственной пограничной службы Украины, работа КПВВ «Чаплинка» временно прекращена - с 19 июня по 15 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

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