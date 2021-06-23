СБУ ликвидировала схрон боеприпасов, который принадлежал боевикам "Всевеликого войска Донского"

Боевики закопали оружие у железнодорожной остановки в Счастье и автотрассы Старобельск-Донецк.

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения. Из схрона, среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

По оперативным данным, тайник открыли в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское". Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции, информирует пресс-центр СБУ.

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике правоохранители также обнаружили:

  • 12 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
  • 90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм;
  • более 400 патронов различного калибра; подрывник артиллерийского снаряда.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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