На границе с Венгрией открылся пункт пропуска "Дзвонковое"

Пункт пропуска был закрыт с сентября 2020 года.

На границе с Венгрией открылся пункт пропуска "Дзвонковое"
Фото: МВС

На границе с Венгрией снова заработал пункт пропуска "Дзвонковое". Он будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00, информирует пресс-центр МВД.

"Только за первые часы пограничники Мукачевского отряда оформили около 20 автомобилей с пассажирами. По отзывам самих путешественников, здесь пересекать границу удобнее и быстрее, а раньше приходилось объезжать значительную часть дороги и пересекать границу за сотни километров, что приводило к значительным неудобствам, особенно для местных жителей", - говорится в сообщении.

Международный автомобильный (кроме автобусов) пункт пропуск "Дзвонковое - Лонья" расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области. Пункт пропуска был закрыт с сентября 2020 года. Граждан просят при планировании зарубежных поездок и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями относительно въезда, которые действуют на территории Венгрии.

Как сообщали, на границе с Польшей международные пункты пропуска Устилуг, Смильница и Угринов, которые были закрыты на время карантина, возобновили работу с 23 июня.

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