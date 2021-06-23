Комитет ПАСЕ принял большинство предложенных украинской делегацией поправок к резолюции о крымских татарах

В документе говорится о нарушениях прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму.

Комитет ПАСЕ принял большинство предложенных украинской делегацией поправок к резолюции о крымских татарах
Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по равенству и недискриминации принял большинство поправок к резолюции о крымских татарах от украинской делегации.

Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук.

"Только что комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял большинство поправок к резолюции о крымских татарах от украинской делегации, которые защищала я, а также коллеги-депутаты из Латвии. Эти правки делают резолюцию еще жестче, подчеркивают политические причины преследований со стороны роSSийской оккупационной власти, обращают внимание на преследование по религиозным мотивам", - написала она в фейсбуке.

Нардеп отметила, что после голосования будет изменено название резолюции с нейтрального "Ситуация с крымскими татарами" на более жесткое "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".

Ранее регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко за украинский флаг.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Гражданин Чехии, осужденный за участие в боевых действиях на стороне "ДНР", извинился перед УкраинойГражданин Чехии, осужденный за участие в боевых действиях на стороне "ДНР", извинился перед Украиной
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне могли знать о задачах украинской делегации на газовых переговорах 2014 года, - КоболевРоSSияне могли знать о задачах украинской делегации на газовых переговорах 2014 года, - Коболев
Украинский нардеп Камельчук в ПАСЕ заявил, что ковид-паспорта могут ограничить права человекаУкраинский нардеп Камельчук в ПАСЕ заявил, что ковид-паспорта могут ограничить права человека
Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко за украинский флагРегламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко за украинский флаг
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
В ПАСЕ поддержали проведение дебатов по Беларуси, несмотря на попытки РоSSии снять вопросВ ПАСЕ поддержали проведение дебатов по Беларуси, несмотря на попытки РоSSии снять вопрос
Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем и принял участие в праздничной литургииПорошенко встретился с патриархом Варфоломеем и принял участие в праздничной литургии
Беларусь единственная в мире проголосовала против резолюции ООН по МьянмеБеларусь единственная в мире проголосовала против резолюции ООН по Мьянме
Депутаты подали 750 поправок к законопроекту об очистке ВСПДепутаты подали 750 поправок к законопроекту об очистке ВСП
Рада начала рассмотрение более 500 поправок к законопроекту из пакета судебной реформыРада начала рассмотрение более 500 поправок к законопроекту из пакета судебной реформы
Рада приняла за основу законопроект о финансировании партий без урезания полномочий НАПКРада приняла за основу законопроект о финансировании партий без урезания полномочий НАПК
Последние новости
Подгружаем последние новости