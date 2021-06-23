Комитет ПАСЕ принял большинство предложенных украинской делегацией поправок к резолюции о крымских татарах

В документе говорится о нарушениях прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по равенству и недискриминации принял большинство поправок к резолюции о крымских татарах от украинской делегации.

Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук.

"Только что комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял большинство поправок к резолюции о крымских татарах от украинской делегации, которые защищала я, а также коллеги-депутаты из Латвии. Эти правки делают резолюцию еще жестче, подчеркивают политические причины преследований со стороны роSSийской оккупационной власти, обращают внимание на преследование по религиозным мотивам", - написала она в фейсбуке.

Нардеп отметила, что после голосования будет изменено название резолюции с нейтрального "Ситуация с крымскими татарами" на более жесткое "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".