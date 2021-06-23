Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Министерство обороны Украины совместно с союзниками формирует официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцем в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сейчас военно-политическое руководство Украины во взаимодействии с союзниками формирует позицию по этому вопросу. После завершения консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что вооруженный инцидент в украинских территориальных водах является серьезным нарушением международного права.

Ранее РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю близ Крыма. Бомбардировщик будто бы сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца Defender.

Однако Министерство обороны Великобритании заявило, что на самом деле предупредительного огня не было.