Мустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" стал советником министра инфраструктуры

Бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах.

Об этом сообщило издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники. Найем подтвердил, что работает в команде нового министра.

Он будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управление имуществом и корпоративными правами. В частности, Найем будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая, кроме прочего, предусматривает передачу некоторых функций от министерства инфраструктуры Национальной полиции.

Напомним, что Найем был заместителем гендиректора "Укроборонпрома" с ноября 2019-го до апреля 2021-го, когда его должность сократили.

В 2014-2019 годах он был депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко", а до того много лет работал журналистом.