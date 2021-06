В Гонконге закрылась крупнейшая оппозиционная газета Apple Daily

В Гонконге 23 июня закрылась самая продемократическая газета Apple Daily, основанная медиамагнатом Джимми Лаем в 1995 году.

Такое решение было принято после ареста шести работников и руководителей газеты на прошлой неделе и блокировки счетов издания, пишет Amnesty International.

На прошлой неделе власти заморозили активы издания на 18 млн гонконгских долларов (2,32 млн долларов США), принадлежащие компаниям, связанным с Apple Daily, в результате чего оно не могло платить персоналу.

В полиции Гонконга заявили, что руководство издания и журналистов арестовали за подготовку и публикацию более 30 статей с призывом к другим странам ввести санкции против Китая. Все задержанные были обвинены в "сговоре с иностранным государством или внешними элементами с целью создания угрозы национальной безопасности" в соответствии с законом о национальной безопасности Гонконга.

В Amnesty заявили, что закрытие Apple Daily - самый черный день для свободы слова в новейшей истории Гонконга.

Владелец газеты, медиамагнат и миллиардер Джимми Лай в настоящее время отбывает заключение по нескольким приговорам, в том числе - за участие в продемократических протестах 2019 года.