В Гонконге закрылась крупнейшая оппозиционная газета Apple Daily

Ее владелец Джимми Лай - за решеткой.

В Гонконге закрылась крупнейшая оппозиционная газета Apple Daily
Фото: appledaily.com

В Гонконге 23 июня закрылась самая продемократическая газета Apple Daily, основанная медиамагнатом Джимми Лаем в 1995 году.

Такое решение было принято после ареста шести работников и руководителей газеты на прошлой неделе и блокировки счетов издания, пишет Amnesty International.

На прошлой неделе власти заморозили активы издания на 18 млн гонконгских долларов (2,32 млн долларов США), принадлежащие компаниям, связанным с Apple Daily, в результате чего оно не могло платить персоналу.

В полиции Гонконга заявили, что руководство издания и журналистов арестовали за подготовку и публикацию более 30 статей с призывом к другим странам ввести санкции против Китая. Все задержанные были обвинены в "сговоре с иностранным государством или внешними элементами с целью создания угрозы национальной безопасности" в соответствии с законом о национальной безопасности Гонконга.

В Amnesty заявили, что закрытие Apple Daily - самый черный день для свободы слова в новейшей истории Гонконга.

Владелец газеты, медиамагнат и миллиардер Джимми Лай в настоящее время отбывает заключение по нескольким приговорам, в том числе - за участие в продемократических протестах 2019 года.

73-летний Джимми Лай - основатель медиакомпании Next Digital, которая является одной из крупнейших издательских групп Гонконга и Тайваня. Она издает газеты Apple Daily и Sharp Daily, журнал Next Magazine, Sudden Weekly и Me!

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