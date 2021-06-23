Госспецсвязь опровергла рейдерский захват Митрополичьих садов во Львове

В управлении Госспецсвязи Львовщины опровергли информацию о рейдерском захвате Митрополичьих садов у церкви Св. Юра во Львове и утверждают, что проводили плановые учения на территории, где расположены объекты Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Недоразумение, возникшее в результате, объясняют недостатком коммуникации между управлением и львовской курией УГКЦ, сообщает ZAXID.NET.

Накануне вечером Львовская Архиепархия УГКЦ заявила о рейдерском захвате Митрополичьих садов. Представители Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, подчиняющегося Госспецсвязи, привезли в сады военную технику.

"Никакого захвата, в том числе рейдерского, ни территории, ни земельного участка, ни имущества УГКЦ не было, не планируется и не будет. На сегодня были запланированы управлением Госспецсвязи в Львовской области учения по проверке готовности средств связи. Такие мероприятия проводят по всем областям", - рассказал 23 июня во время брифинга первый заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик.

Начальник управления Госспецсвязи Львовщины Сергей Жук сказал, что письмо-обращение об учении и с просьбой обеспечить заезд на территорию в львовскую курию УГКЦ управление направило в пятницу, 18 июня, накануне трех выходных дней из-за праздника Троицы. Однако учение начали во вторник, 22 июня, не получив на обращение какого бы то ни было ответа. Письмо от львовской курии поступило уже после начала учений. В нем отмечалось, что необходимо обратиться для согласования учений в Львовский горсовет. Уже после того управление Госспецсвязи обратилось в горсовет.

Святоюрская гора - это большой комплекс вокруг церкви Святого Юра. Сад вокруг храма создали в 1762-1771 годах. Территория Святоюрской горы с садами относится к наследию ЮНЕСКО и находится в постоянном пользовании Львовской архиепархии УГКЦ.

Ранее на территории садов была расположена башня Львовского филиала концерна РРТ, которую демонтировали. Сейчас концерн судится с мэрией.