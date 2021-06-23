МИД посоветовал избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за коронавируса

Кабмин обсуждает усиление контроля за людьми, которые приезжают из этих стран.

Министерство иностранных дел посоветовало гражданам Украины избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за значительного распространения в этих странах штамма коронавируса B.1.617.2, известного как дельта или "индийский".

Об этом сообщается на сайте МИД .

"В связи со стремительным распространением нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта», с целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля за эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в ближайшее время Украина может ввести определенные ограничения для людей, которые приезжают из этих стран.

"Сегодня на правительстве мы рассматривали вопрос по усилению контроля за людьми, которые приезжают в первую очередь из четырех стран. Это Великобритания, Индия, РоSSия и Португалия, где наибольшая циркуляция так называемого дельта-вируса. Он скорее передается, скорее приводит к госпитализации" - сказал он на пресс-конференции в среду.

Пока в Украине не зафиксировали штамма дельта, но уже отобраны образцы материала на секвенирование.

Напомним, что в РоSSии первые случаи штамма дельта зафиксировали в середине мая, а в середине июня он уже стал доминирующим и привел к сильной вспышке COVID-19.

По подсчетам Национальной академии наук Украины, нагрузка, которую создает "индийский" вариант коронавируса на медицинскую систему в РоSSии, намного больше, чем в Украине во время весеннего пика.

Этот штамм агрессивнее бета ("южно-африканский") или альфа ("британский") и характеризуется сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм альфа ("британский"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

По оценкам ВОЗ, штамм дельта обнаружили уже минимум в 92 странах мира, и он становится доминантным в мире.