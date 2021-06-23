С начала года 22 иностранные делегации посетили район проведения ООС

Количество мероприятий военного сотрудничества в ООС постоянно растет.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Только с начала 2021 года 22 иностранные делегации посетили район проведения операции Объединенных сил. Количество мероприятий военного сотрудничества в ООС постоянно растет. Это разрушает ложный тезис роSSийских пропагандистов об "усталости от Украины" в мировом сообществе, информирует пресс-центр ООС.

"Главной целью дипломатических мероприятий в районе ООС является объективное информирование союзников Украины по поводу ситуации безопасности в районе проведения операции Объединенных сил, особенностей действий роSSийских оккупационных сил, а также информирование о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточняют, что основная форма проведения этих мероприятий - визиты в район ООС представителей иностранных оборонных ведомств и правительственных делегаций, как правило, руководства министерств иностранных дел и послов государств-членов НАТО и стран-партнеров.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Военное сотрудничество также является площадкой демонстрации поддержки, которую получает наша страна от государств-членов НАТО и стран-партнеров для эффективного противодействия агрессии роSSийских оккупационных войск. Визиты представителей стран-партнеров в район проведения ООС являются подтверждением практического сотрудничества и обмена опытом, а также поддержки Украины в борьбе с агрессией РоSSийской Федерации, в защите национального суверенитета и территориальной целостности", - отмечают в штабе ООС.

Одним из важных практических результатов мероприятий военного сотрудничества в районе проведения операции Объединенных сил является содействие развитию операционных возможностей Вооруженных Сил Украины за счет изучения потребностей подразделений на линии соприкосновения в вооружении и оборудовании с последующей корректировкой количественно-качественных показателей международной технической помощи, отмечают там.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, депутат от партии Эммануэля Макрона заявил, что просто моральной поддержки Украины в противостоянии роSSийской агрессии недостаточно. Пьер Персон после визита на передовую призвал ускорить вступление Украины в ЕС и НАТО.

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