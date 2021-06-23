Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение об открытии роSSийскими военными предупредительного огня по британскому эсминцу в Черном море.

Глава МИД отметил необходимость качественно нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма представляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба в твиттере .

Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі. https://t.co/U3udADyeE9 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Ранее РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю близ Крыма. Бомбардировщик будто бы сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца Defender.

Однако Министерство обороны Великобритании заявило, что на самом деле предупредительного огня не было.