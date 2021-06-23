Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
РоSSия продолжает политику агрессии и провокаций.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение об открытии роSSийскими военными предупредительного огня по британскому эсминцу в Черном море.
Глава МИД отметил необходимость качественно нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море.
"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма представляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба в твиттере.
Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі. https://t.co/U3udADyeE9