Марченко: без денег МВФ придется оптимизировать расходы

"Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ выделил финансирование"

Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что без денег Международного валютного фонда государство будет вынуждено оптимизировать расходы.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

"Мы нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить $2,9 млрд. Под сотрудничество с МВФ подвязаны макрофинансовая помощь ЕС и программы Всемирного банка. При негативном развитии событий будем реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов", - сказал министр.

Напомним, что первый и пока единственный транш по кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для выделения транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

Ключевыми требованиями для получения денег являются принятие закона об очищении Высшего совета правосудия, конкурсный отбор главы НАБУ и установление тюремного заключения за недостоверные декларации.