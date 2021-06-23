Украинцы не считают Сталина "великим"

Советский тиран чаще вызывает страх и отвращение, чем уважение или восхищение.

Украинцы не считают Сталина "великим вождем" и преимущественно относятся к нему отрицательно.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проводившийся 8-9 июня.

В противоположность РоSSии, где Сталина считают самым выдающимся человеком всех времен и народов, в Украине с таким утверждением не согласны.

Респондентов попросили оценить суждение "Сталин был великим вождем".

39,8 процента из них сказали, что не согласны с этим, 15,6% - что согласны, 34,3% - в чем-то согласны, в чем-то нет.

Эмоциональный спектр в отношении украинцев к Сталину тяготеет к отрицательному полюсу. 38% респондентов определили свое отношение к нему как "страх", или "неприязнь, раздражение", или "отвращение, ненависть". Тогда как положительный спектр вдвое меньше - 18% украинцев совокупно относятся к нему с "уважением", "симпатией" или "восхищением". 34% опрошенных выразили безразличие относительно фигуры Сталина.

Положительное отношение граждан Украины к Сталину снизилось по сравнению с 2012 годом.

Напомним, что в 2019 году другой опрос показал, что 72% украинцев считают Сталина жестоким, бесчеловечным тираном.

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