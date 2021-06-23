"Европейская Солидарность" требует закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с РоSSией

В стране-агрессоре бушует индийский штамм ковида.

"Европейская Солидарность" требует закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с Россией
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации. Об этом говорится в заявлении партии.

"Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которой украинская власть абсолютно не готова. Последние недели в стране-агрессоре бушует индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве. Ученые предупреждают, что индийский штамм «Дельта» значительно заразнее и приводит к более тяжелому течению болезни. Эта мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных. По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не принять меры жесткого сдерживания болезни на границе", - отмечается в заявлении.

В "Европейской Солидарности" считают, что украинцы, которые будут возвращаться из РоSSии в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию.

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