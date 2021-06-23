Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы представят Ассоциированное Трио в Брюсселе

Главы дипломатий Украины, Грузии и Молдовы в четверг, 24 июня, впервые с общим визитом в формате Ассоциированного Трио посетят институты ЕС в Брюсселе. Там министры представят европейским партнерам стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата, сообщает пресс-служба украинского МИД .

Там отмечают, что общая дипломатическая работа началась сразу после создания Ассоциированного трио в Киеве . Послы Украины, Грузии и Молдовы в течение месяца провели около 40 совместных встреч на высоком уровне в европейских институтах и министерствах иностранных дел 27 стран-членов ЕС .

На встречах речь шла об ускорении интеграции трех стран во Внутренний рынок ЕС , а также секторальном взаимодействии и активном участии Трио в новых политиках ЕС , в частности Европейском зеленом курсе и цифровом переходе.

"Европейские партнеры подтвердили готовность и в дальнейшем мобилизовать помощь ЕС для продвижения реформ в Украине, Грузии и Молдове", - утверждают в МИД .

Ассоциированное Трио - трехсторонний формат усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по координации усилий в сфере европейской интеграции. Он был основан 17 мая 2021 года во время совместного визита глав внешнеполитических ведомств Молдовы и Грузии в Украину.

Напомним, в 2018 году премьер-министр Молдовы Павел Филип заявлял, что Молдова, Украина и Грузия должны объединить усилия и вместе подать заявку на вступление в ЕС .

В 2019 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил что разговоры о вступлении в ЕС через 5-10 лет - это "сказки и глупость". По его тогдашнему мнению, вступление Украины в ЕС возможно в лучшем случае в 2035 году. Пятый президент Петр Порошенко отмечал, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году. Член ЕС Литва предлагала другую дату - 2027 год.

Стремление Украины вступить в состав Евросоюза прописано в Конституции.