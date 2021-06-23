В Конгрессе США призвали передать Украине летальное оружие

"Эта администрация снова и снова выбирает путь умиротворения Кремля за счет Украины. Это должно закончиться".

Заместитель главы комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс и руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол выразили обеспокоенность сообщениями о том, что администрация президента США Джо Байдена остановила предоставление Украине летального оружия.

Об этом говорится в пресс-релизе комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США .

" США не стоит ждать, пока Кремль пересечет еще больше "территориальных красных линий" в Украине, прежде чем направить дополнительную военную помощь Киеву . Вместо этого администрация должна направить эту помощь в виде летальных вооружений немедленно", - заявили члены Конгресса.

По их мнению, такой шаг США сдержит дальнейшую агрессию со стороны РоSSии.

Также конгрессмены вспомнили решение администрации США вывести корабли из Черного моря, отказ ввести санкции против оператора проекта "Северный поток-2" и перенос встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за "безрезультатного саммита" Байдена с Путиным.

"Эта администрация снова и снова выбирает путь умиротворения Кремля за счет Украины. Это должно закончиться", - отметили конгрессмены.

На прошлой неделе американское издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что Белый дом приостановил процесс предоставления Украине пакета военной помощи объемом 100 млн долларов, который должен включать летальное оружие и был разработан в качестве ответа на накопление роSSийских войск вдоль украинской границы весной. Решение заморозить предоставление помощи якобы было принято после того, как РоSSия объявила об отводе войск, расположенных вблизи украинской границы.

В Белом доме сообщение о приостановлении предоставления Украине оружия назвали чушью.