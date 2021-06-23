Суд назначил миллионный залог экс-главе "Украгролизинга" времен Януковича

Подозреваемый - сын бывшего депутата Рады.

Суд назначил миллионный залог экс-главе "Украгролизинга" времен Януковича
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд в среду, 23 июня, избрал меру пресечения бывшему главе правления "Украгролизинга" Николаю Шпаку.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Экс-чиновнику, подозреваемому в нанесении государству ущерба на 4,9 млн гривен, назначили залог в размере 1,035 млн гривен, а его предполагаемому сообщнику - 181,6 тыс. гривен.

Также суд возложил на подозреваемого определенные обязанности (прибывать по первому требованию, сдать загранпаспорт и т.д.) на срок до 18 августа 2021 года.

Напомним, что Николай Шпак - сын бывшего народного депутата Василия Шпака ("Блок Литвина").

По версии следствия, в 2013 году Шпак-младший, будучи главой "Украгролизинга", заключил договор займа с фирмой, которая контролировалась его близкими родственниками. Деньги были выделены для подготовки производства сельскохозяйственной техники, и часть из них так и не вернулась в "Украгролизинг", а была использована в интересах компаний, подконтрольных Шпаку и его родственникам.

Николая Шпака и его отца судят в Высшем антикоррупционном суде по еще одному обвинению - в растрате и завладении почти 115 млн грн "Украгролизинга".

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