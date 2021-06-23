Соцопрос: доверие к Нацполиции и СБУ упало, к Сытнику и Авакову - возросло

Оценка украинцами эффективности деятельности директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и министра внутренних дел Арсена Авакова возросла с июля 2020 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Лучшую положительную динамику показала оценка гражданами действий директора НАБУ Артема Сытника. С июля 2020 года баланс оценки вырос с -41% до -35%.

Улучшилась оценка и действий министра внутренних дел Арсена Авакова: баланс изменился с -52% до -48%. Однако Аваков остается руководителем с наихудшей оценкой среди других руководителей правоохранительных органов, отмечают социологи.

Наилучший баланс оценки имеет глава СБУ Иван Баканов. Однако за последние 10 месяцев изменение баланса в лучшую сторону было немногим больше погрешности опроса: от -30% к 2020 гг. до -27% в 2021 году.

Баланс оценки действий Генерального прокурора Ирины Венедиктовой остался неизменным: -39%.

При этом социологи отмечают, что большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов.

Также негативным остается баланс доверия ко всем правоохранительным органам. Однако для ряда структур этот показатель ухудшился. В частности, возросло недоверие к Национальной полиции и Службе безопасности Украины (для обоих с -25% до -31%). Несколько улучшился этот показатель для Министерства внутренних дел (с -46% до -43%), Государственного бюро расследований (с -47% до -43%), прокуратуры (с -58% до -52%), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (с -60% до -52%).

Лучшая положительная динамика изменения доверия/недоверия за последние 10 месяцев наблюдается относительно Национального антикоррупционного бюро Украины: баланс улучшился с -59% до -49%.

Общенациональный опрос проводился с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.