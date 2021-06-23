РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю около Крыма

Бомбардировщик сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца Defender.

РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю около Крыма
Фото: twitter.com/HMSDefender

Министерство обороны РоSSии заявило, что ее самолет в среду, 23 июня, открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу HMS Defender, на борту которого несколько дней назад был подписан меморандум о развитии украинского флота.

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца Defender", - цитирует заявление роSSийских военных "Интерфакс".

РоSSия объяснила применение оружия тем, что эсминец зашел в территориальные воды РоSSии в районе мыса Фиолент. Великобритания не признала роSSийскую аннексию Крыма, поэтому не считает эти воды роSSийскими.

После предупредительного огня со стороны РФ британский корабль отошел в море.

Напомним, что эсминец Defender вместе с нидерландским фрегатом Everton зашел в акваторию Черного моря 14 июня.

Утром 18 июня оба корабля зашли в порт Одессы, а 21 июня на борту эсминца HMS Defender был подписан меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Он предусматривает проектирование и строительство восьми ракетных катеров для Украины, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

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