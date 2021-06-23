РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю около Крыма

Бомбардировщик сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца Defender.

Министерство обороны РоSSии заявило, что ее самолет в среду, 23 июня, открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу HMS Defender, на борту которого несколько дней назад был подписан меморандум о развитии украинского флота.

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца Defender", - цитирует заявление роSSийских военных "Интерфакс".

РоSSия объяснила применение оружия тем, что эсминец зашел в территориальные воды РоSSии в районе мыса Фиолент. Великобритания не признала роSSийскую аннексию Крыма, поэтому не считает эти воды роSSийскими.

После предупредительного огня со стороны РФ британский корабль отошел в море.

Напомним, что эсминец Defender вместе с нидерландским фрегатом Everton зашел в акваторию Черного моря 14 июня.

Утром 18 июня оба корабля зашли в порт Одессы, а 21 июня на борту эсминца HMS Defender был подписан меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Он предусматривает проектирование и строительство восьми ракетных катеров для Украины, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.