Заместитель главы НБУ Сологуб переходит работать в офис МВФ

Его работа не будет касаться вопросов сотрудничества Фонда и Украины.

Заместитель главы НБУ Сологуб переходит работать в офис МВФ
Фото: Макс Левин

Совет Национального банка Украины уволил заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба. Решение было принято сегодня, но вступит в силу с 12 июля, сообщили источники LB.ua.

Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда. Об этом он сообщил в комментарии "Лига нет".

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", - отметил он.

По словам Сологуба, эта работа не касается вопросов сотрудничества МВФ с Украиной.

Сологуб в 2004 - 2007 гг. занимал должность экономиста-исследователя в представительстве Международного валютного фонда в Украине.

Вчера LB.ua со ссылкой на источники писал, что Совет Национального банка планирует уволить Дмитрия Сологуба с должности заместителя главы правления Национального банка Украины.

Представление на увольнение Сологуба глава НБУ Кирилл Шевченко подал несколько недель назад.

На должность заместителя главы НБУ Сологуб был назначен с 1 марта 2015 года. Срок шестилетнего контракта с ним заканчивается 11 июля 2021 года.

В сентябре прошлого года Сологуб заявил, что не собирается продолжать работу в НБУ после окончания контракта.

Сологуб - один из двух заместителей главы НБУ, работающих еще со времен предыдущего главы правления Якова Смолия. Второй является Екатерина Рожкова. Ее, по данным источников LB.ua, увольнять пока не собираются, поскольку ее контракт истекает не в этом году, а в 2025-м.

И у Рожковой, и у Сологуба были определенные сложности с Советом НБУ. 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. 6 октября стало известно, что Рожковой и Сологубу выразили недоверие за их публичные выступления.

В апреле 2021 года Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб выиграли в Окружном административном суде Киева дела против Совета НБУ и отменили выговоры и выражение им недоверия. Совет НБУ подал апелляции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Гражданин Чехии, осужденный за участие в боевых действиях на стороне "ДНР", извинился перед УкраинойГражданин Чехии, осужденный за участие в боевых действиях на стороне "ДНР", извинился перед Украиной
Блок рекламы


Похожие новости
Суд приобщит около 20 новых томов доказательств по делу экс-главы КГГА ПоповаСуд приобщит около 20 новых томов доказательств по делу экс-главы КГГА Попова
Экс-заместитель главы "Укрнафты" Маврикий Калугин стал советником ВитренкоЭкс-заместитель главы "Укрнафты" Маврикий Калугин стал советником Витренко
Сологуба завтра могут уволить с поста заместителя главы НБУСологуба завтра могут уволить с поста заместителя главы НБУ
Данилов заявил, что роSSийская сеть магазинов Mere не будет работать в УкраинеДанилов заявил, что роSSийская сеть магазинов Mere не будет работать в Украине
"Схемы" узнали о тайном визите Новинского в Офис президента"Схемы" узнали о тайном визите Новинского в Офис президента
Заместитель госсекретаря США проинформировала Кулебу о результатах саммита с РФ в ЖеневеЗаместитель госсекретаря США проинформировала Кулебу о результатах саммита с РФ в Женеве
Офис президента приложит все усилия, чтобы увольнение Витренко не произошло, - источникиОфис президента приложит все усилия, чтобы увольнение Витренко не произошло, - источники
Объявлен конкурс на должности заместителей главы Нацслужбы здоровья УкраиныОбъявлен конкурс на должности заместителей главы Нацслужбы здоровья Украины
Бывший заместитель министра инфраструктуры возглавит Сумскую ОГАБывший заместитель министра инфраструктуры возглавит Сумскую ОГА
В Офисе генпрокурора объяснили, почему Иран скрывает имена обвиняемых в сбитии самолета МАУВ Офисе генпрокурора объяснили, почему Иран скрывает имена обвиняемых в сбитии самолета МАУ
Последние новости
Подгружаем последние новости