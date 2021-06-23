Заместитель главы НБУ Сологуб переходит работать в офис МВФ

Его работа не будет касаться вопросов сотрудничества Фонда и Украины.

Совет Национального банка Украины уволил заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба. Решение было принято сегодня, но вступит в силу с 12 июля, сообщили источники LB.ua .

Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда. Об этом он сообщил в комментарии "Лига нет".

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", - отметил он.

По словам Сологуба, эта работа не касается вопросов сотрудничества МВФ с Украиной.

Сологуб в 2004 - 2007 гг. занимал должность экономиста-исследователя в представительстве Международного валютного фонда в Украине.

Вчера LB.ua со ссылкой на источники писал, что Совет Национального банка планирует уволить Дмитрия Сологуба с должности заместителя главы правления Национального банка Украины.

Представление на увольнение Сологуба глава НБУ Кирилл Шевченко подал несколько недель назад.

На должность заместителя главы НБУ Сологуб был назначен с 1 марта 2015 года. Срок шестилетнего контракта с ним заканчивается 11 июля 2021 года.

В сентябре прошлого года Сологуб заявил, что не собирается продолжать работу в НБУ после окончания контракта.

Сологуб - один из двух заместителей главы НБУ, работающих еще со времен предыдущего главы правления Якова Смолия. Второй является Екатерина Рожкова. Ее, по данным источников LB.ua, увольнять пока не собираются, поскольку ее контракт истекает не в этом году, а в 2025-м.

И у Рожковой, и у Сологуба были определенные сложности с Советом НБУ. 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. 6 октября стало известно, что Рожковой и Сологубу выразили недоверие за их публичные выступления.