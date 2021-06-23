?Учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за 20 лет, - Хомчак

В маневрах примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

Украинско-американские учения "Си Бриз-2021", которые пройдут с 28 июня по 10 июля, будут самыми масштабными за 20 лет.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передает "Укринформ".

По его словам, с украинской стороны в маневрах примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

"Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель - подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также - приобретение опыта совместных действий во время многонациональных операций, в том числе - в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности. 31 страна-участник примет участие в учениях, во время которых вего будут задействованы около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники", - сообщил главнокомандующий.

Учения пройдут в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай и других районах.

Главнокомандующий обратил внимание, что половина личного состава, который будет задействован в маневрах, - украинские военные.

Он напомнил, что учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил.

Советниками и наблюдателями на "Си Бриз-2021" будут около 50 военнослужащих из 17 стран мира.

Напомним, "Си Бриз" - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украины и США .

Учения проводятся ежегодно, их проведение было отменено (или не запланировано) только в 2003, 2006 и в 2009 годах. Нынешние учения являются 21-ми.