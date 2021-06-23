Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма

Договор признали бесперспективным из-за агрессии РоSSии.

Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма
Фото: tsn.ua

Кабинет министров на заседании в среду, 23 июня, денонсировал Соглашение о сотрудничестве в области туризма, заключенное странами Содружества Независимых Государств в 1993 году.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Кроме того, правительство сообщило о намерении не становиться участником соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ от 2012 года.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что одной из сторон этих соглашений является РоSSийская Федерация. В связи с ее агрессией против Украины перспективы сотрудничества в рамках этих соглашений отсутствуют. Сотрудничество со всеми другими странами СНГ обеспечивается в рамках двусторонних договоров в области туризма. Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, формально относится к содружеству, но не участвует в нем.

С 2014 года Украина взяла курс на формальный выход из СНГ. В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым активировал решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Документ, в частности, предусматривал закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.

С тех пор украинские государственные органы начали процедуру выхода из договоров СНГ.

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