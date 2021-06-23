Зеленский провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили

Зурабишвили отметила, что Грузию и Украину объединяет не только наша вековая дружба, но и параллельные задачи и общие цели.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Это первый за последние 15 лет визит президента Грузии в Украину, отметил на совместной пресс-конференции Зеленский.

"Это визит важен для укрепления стратегического партнерства между нашими государствами. Политический диалог между нашими столицами, Киевом и Тбилиси, набирает обороты. Наша общая задача - наполнить формат партнерства реальным содержанием и конкретными проектами на основе взаимоподдержки", - отметил президент Украины.

Он добавил, что Украину и Грузию объединяют общие цели по приобретению полноправного членства в ЕС и НАТО. Одной из ключевых задач для Украины, по словам президента, является усиление безопасности сотрудничества в регионе Черного моря.

Зеленский подчеркнул, что с начала этого года товарооборот между Украиной и Грузией вырос почти на 25%.

"Это будет одной из главных задач совместной украинский-грузинской комиссии экономического сотрудничества. Мы стремимся восстановить ее деятельность и провести очередное, десятое заседание в сентябре", - добавил президент.

Он также сообщил, что еще одним ключевым направлением взаимодействия будет энергетическая безопасность.

Саломе Зурабишвили на пресс-конференции отметила, что очень бережно относилась к отношениям между Украиной и Грузией.

"В апреле 2020 года я выражала сожаление из-за проблем, которые были в наших отношениях. И я отмечала поддержку Украины. Я говорила, что нужно быстрее вернуть посла в Украину", - добавила она.

Зурабишвили отметила, что Грузию и Украину объединяют не только вековая дружба, но и параллельные задачи и общие цели.

"Это деоккупация наших территорий, путь в НАТО, региональное сотрудничество. Деоккупация - это боль наших стран и вызов", - заявила госпожа президент.

Зурабишвили призвала РоSSию к деэскалации. Она выразила соболезнования семьям погибших в войне с Россией . Госпожа президент пригласила Зеленского в Тбилиси и пообещала, что Грузия будет представлена на Крымской платформе.

Напомним, что в прошлом году дипломатические отношения между Украиной и Грузией несколько обострились. В апреле 2020 года премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна отзовет посла из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили в украинское правительство. Тогда во властных кругах говорили, что Саакашвили собираются назначить вице-премьером по вопросам реформ.

В конце концов вице-премьером бывший президент Грузии так и не стал, но 7 мая его назначили на должность главы Исполнительного комитета по вопросам реформ. В ответ на это в Грузии сообщили, что не будут разрывать дипломатические отношения с Украиной, однако разработают тактику защиты от его авантюр. 8 мая Грузия вызвала своего посла из Украины для консультаций в связи с назначением Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Вызовы послов на консультации из-за Саакашвили продолжились и после этого, в июле.

Визит президента Грузии в Киев переносили дважды. В конце ноября 2019 года сообщалось, что Зурабишвили отложила запланированный визит по просьбе украинской стороны. Визит перенесли на 2020-й.

В марте 2020-го президент Грузии отменила все зарубежные визиты в связи с коронавирусом.