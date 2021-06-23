Украина дополнительно законтрактовала больше 5 млн доз вакцины Sinovac

Международная закупочная компания Crown Agents договорилась о приобретении для Украины 5,3 млн доз китайской вакцины Sinovac/CoronaVac.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время панельной дискуссии по вопросам вакцинации в Украине, которая состоялась в среду, 23 июня.

"На сегодняшний день по Sinovac есть подписанные обязательства. 5,325 млн доз вакцины будет закуплено Crown Agents и 1,9 млн доз вакцины будет закуплено ГП "Медицинские закупки Украины"", - сказал Кузин.

Поставка этой вакцины предварительно заказана на июль, но, по словам Кузина, на этот месяц запланировано столько поставок других вакцин, что Украина хочет отсрочить ее на более позднее время.

Всего на июль запланировано получить 7,7 миллионов доз вакцины.

Напомним, что Украина договорилась о приобретении первых 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac за 964,3 млн гривен еще в декабре 2020 года. Первую партию вакцины привезли с нарушением сроков в конце марта, а использовать начали только с середины апреля.