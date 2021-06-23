Умер бывший уполномоченный Ющенко по вопросам энергетики Богдан Соколовский

Ему было 67 лет.

Фото: Макс Левин

Бывший уполномоченный президента Виктора Ющенко по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский умер в возрасте 67 лет.

Об этом сообщила его коллега, политический и общественный деятель Лариса Мудрак в фейсбуке.

"Богдан Соколовский ушел в мир иной. Политик. Дипломат. Физик. Он тонко и глубоко чувствовал особые нюансы роли и возможностей Украины на мировой карте. Знал то, о чем сейчас уже не успевают говорить в политических войнах и дипломатических диалогах. Знал глубокую сущность. Глубинную", - написала она.

Богдан Соколовский в 1993-2004 годах работал на дипломатической работе в МИД Украины, в частности, был советником в посольствах Украины в Германии, США и Австрии.

Широкой общественности его имя стало известным после его назначения в секретариат президента Виктора Ющенко на должность уполномоченного президента по международной энергетической безопасности в 2008 году.

После 2010 года он выступал в основном как энергетический эксперт.