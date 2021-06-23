МВД: полицейские массово увольняются из-за низких зарплат

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что украинские полицейские массово увольняются из-за низких зарплат.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 23 июня.

"У нас огромная проблема с текучестью кадров. Молодые мальчики-девочки приходят в полицию, идут работать патрульными. А это очень неприятная работа, можно приехать на семейную ссору, как это было месяц назад в Чернигове, а там мужчина убил свою жену и бросается с топором на патрульных. Патрульные открывают огонь и убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс. Они убили человека, получая лишь 13 500 гривен. Справедлива эта зарплата? Нет, несправедлива", - сказал он.

По его словам, средняя зарплата в полиции составляет лишь 15 тысяч гривен, и это в 4-5 раз меньше по сравнению с НАБУ или ГБР.

"Вот сейчас ГБР объявило конкурс на 150 мест. Средняя зарплата - 60 тысяч гривен, и у нас полицейские массово пишут рапорты и идут работать в ГБР. И я их понимаю - разница в четыре раза. Это нормально?" - возмутился Геращенко.

"Мы хотели бы, чтобы у нас работали все полицейские с высшим образованием, чтобы они не думали о каких-либо поводах для коррупции, но давайте обратим внимание: какая заработная плата у полицейских? Средняя заработная плата в полиции - едва доходит до 15 тысяч гривен. А риск, который несут полицейские, - это возможность погибнуть или получить вред для здоровья. А какие зарплаты на рынке труда? В Киеве водитель маршрутки зарабатывает минимум 20 тысяч гривен. Таксисты зарабатывают 20 и более тысяч гривен, не рискуя жизнью", - сказал Геращенко.