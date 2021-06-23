МВД: полицейские массово увольняются из-за низких зарплат

Таксисты и маршруточники зарабатывают больше, не рискуя жизнью и здоровьем.

МВД: полицейские массово увольняются из-за низких зарплат
Фото: Укрінформ

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что украинские полицейские массово увольняются из-за низких зарплат.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 23 июня.

"У нас огромная проблема с текучестью кадров. Молодые мальчики-девочки приходят в полицию, идут работать патрульными. А это очень неприятная работа, можно приехать на семейную ссору, как это было месяц назад в Чернигове, а там мужчина убил свою жену и бросается с топором на патрульных. Патрульные открывают огонь и убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс. Они убили человека, получая лишь 13 500 гривен. Справедлива эта зарплата? Нет, несправедлива", - сказал он.

По его словам, средняя зарплата в полиции составляет лишь 15 тысяч гривен, и это в 4-5 раз меньше по сравнению с НАБУ или ГБР.

"Вот сейчас ГБР объявило конкурс на 150 мест. Средняя зарплата - 60 тысяч гривен, и у нас полицейские массово пишут рапорты и идут работать в ГБР. И я их понимаю - разница в четыре раза. Это нормально?" - возмутился Геращенко.

"Мы хотели бы, чтобы у нас работали все полицейские с высшим образованием, чтобы они не думали о каких-либо поводах для коррупции, но давайте обратим внимание: какая заработная плата у полицейских? Средняя заработная плата в полиции - едва доходит до 15 тысяч гривен. А риск, который несут полицейские, - это возможность погибнуть или получить вред для здоровья. А какие зарплаты на рынке труда? В Киеве водитель маршрутки зарабатывает минимум 20 тысяч гривен. Таксисты зарабатывают 20 и более тысяч гривен, не рискуя жизнью", - сказал Геращенко.

Напомним, ранее Геращенко говорил, что низкие зарплаты привели к тому, что недокомплект патрульной полиции в Киеве достигает 50%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Гражданин Чехии, осужденный за участие в боевых действиях на стороне "ДНР", извинился перед УкраинойГражданин Чехии, осужденный за участие в боевых действиях на стороне "ДНР", извинился перед Украиной
Блок рекламы


Похожие новости
Фукс из-за санкций выходит из наблюдательного совета мемориала "Бабий Яр"Фукс из-за санкций выходит из наблюдательного совета мемориала "Бабий Яр"
Турчинов: у Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в УкраинеТурчинов: у Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в Украине
США готовят дополнительные санкции для РоSSии из-за НавальногоСША готовят дополнительные санкции для РоSSии из-за Навального
Лиссабон закрывают на выходные из-за ухудшения ситуации с коронавирусомЛиссабон закрывают на выходные из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
США ослабили санкции против Севпотока-2 из-за импорта Украиной электроэнергии из РФ – ГрибСША ослабили санкции против Севпотока-2 из-за импорта Украиной электроэнергии из РФ – Гриб
Кабмин отменил обязательство устанавливать приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границыКабмин отменил обязательство устанавливать приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границы
МИД подключится к возвращению из-за рубежа $360 млн Януковича и его окруженияМИД подключится к возвращению из-за рубежа $360 млн Януковича и его окружения
На оккупированном Донбассе массово закрывают учебные заведения, - ДенисоваНа оккупированном Донбассе массово закрывают учебные заведения, - Денисова
Из здания АМКУ эвакуировали работников из-за сообщения о заминированииИз здания АМКУ эвакуировали работников из-за сообщения о заминировании
Директорам школ во Львове подняли зарплаты до 1 тысячи долларовДиректорам школ во Львове подняли зарплаты до 1 тысячи долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости