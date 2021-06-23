Коболев о Медведчуке в газовых переговорах: "Было ощущение его присутствия в качестве посредника со стороны РоSSии"

Медведчук внезапно появился на переговорах, проходивших в Москве.

Коболев о Медведчуке в газовых переговорах: "Было ощущение его присутствия в качестве посредника со стороны РоSSии"
Фото: Lb.ua

Нынешний народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук присутствовал на газовых переговорах Украины и РФ 2014 года только один раз, и, похоже, в качестве посредника со стороны РоSSии.

Об этом в интервью LB.ua заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Бывший заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль также рассказала о переговорах с участием Медведчука.

"Мы приезжаем в Москву, а именно в «Белый Дом» к господину Козаку. Входим в его большой кабинет и видим там лицо, которое для нас было неожиданно там увидеть, собственно Медведчука. В этот момент Андрей Владимирович (Коболев) спрашивает меня: «Вы знали, что он здесь будет?» Я говорю: «Нет, а вы?» - «И я не знал»", - сказала Зеркаль.

Присутствие Медведчука на переговорах, которые, в частности, касались вопроса газовых активов в Крыму, роSSийская сторона никак не объясняла, отметил бывший глава НАК Андрей Коболев.

"В этом особенность переговоров с русскими на их территории. Это - именно та причина, по которой мы отказались вести переговоры с Газпромом в РоSSии. На своей территории они не всегда утруждают себя что-то объяснять. Просто сказали: «Ну, вы же знаете, кто это?» Естественно, мы знаем, кто это. «Хорошо, он тоже будет на переговорах». ...Было ощущение, что он присутствовал как посредник, как человек со стороны РоSSии", - сказал Коболев.

Он добавил, что это был единственный раз, когда он с ним пересекался за столом переговоров.

"Насколько я понимаю, Медведчук в той ситуации имел отношение к организации встречи. Такое у меня сложилось впечатление", - отметил экс-глава правления НАК.

Напомним, что в газовых переговорах 2014 года участвовали Украина, РоSSия и представители Евросоюза в качестве посредников. На так называемых пленках Медведчука, обнародованных Bihus.info, Медведчук говорил о том, что президент Петр Порошенко будто бы дал указание НАК на газовых переговорах лоббировать интересы Москвы. Позже эту информацию прокомментировал Андрей Коболев. Он отметил, что никто из представителей украинской власти не давил на НАК для сдачи интересов Украины в переговорах.

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