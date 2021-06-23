Коболев о Медведчуке в газовых переговорах: "Было ощущение его присутствия в качестве посредника со стороны РоSSии"

Нынешний народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук присутствовал на газовых переговорах Украины и РФ 2014 года только один раз, и, похоже, в качестве посредника со стороны РоSSии.

Об этом в интервью LB.ua заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Бывший заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль также рассказала о переговорах с участием Медведчука.

"Мы приезжаем в Москву, а именно в «Белый Дом» к господину Козаку. Входим в его большой кабинет и видим там лицо, которое для нас было неожиданно там увидеть, собственно Медведчука. В этот момент Андрей Владимирович (Коболев) спрашивает меня: «Вы знали, что он здесь будет?» Я говорю: «Нет, а вы?» - «И я не знал»", - сказала Зеркаль.

Присутствие Медведчука на переговорах, которые, в частности, касались вопроса газовых активов в Крыму, роSSийская сторона никак не объясняла, отметил бывший глава НАК Андрей Коболев.

"В этом особенность переговоров с русскими на их территории. Это - именно та причина, по которой мы отказались вести переговоры с Газпромом в РоSSии. На своей территории они не всегда утруждают себя что-то объяснять. Просто сказали: «Ну, вы же знаете, кто это?» Естественно, мы знаем, кто это. «Хорошо, он тоже будет на переговорах». ...Было ощущение, что он присутствовал как посредник, как человек со стороны РоSSии", - сказал Коболев.

Он добавил, что это был единственный раз, когда он с ним пересекался за столом переговоров.

"Насколько я понимаю, Медведчук в той ситуации имел отношение к организации встречи. Такое у меня сложилось впечатление", - отметил экс-глава правления НАК.