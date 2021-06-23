?РоSSияне могли знать о задачах украинской делегации на газовых переговорах 2014 года, - Коболев

РоSSийская сторона могла заранее знать техническое задание украинской делегации на газовых переговорах 2014 года.

Об этом в интервью LB.ua рассказал бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"С большой вероятностью получаемый нами текст техзадания оказывался у россиян раньше, чем у нас", - сказал он.

Это подтвердила бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль.

"Однажды я была на переговорах, но не газовых, других, с россиянами. И вот я что-то говорю, выступаю, а россияне понимают, что я иду не по заранее заготовленному тексту ... И в конце раунда они спрашивают: "А когда вы вернетесь к своей позиции?", - рассказала она в интервью LB.ua.

Коболев также отметил, что подтверждения об оперативном информировании роSSийской стороны о планах Украины были с 2006 года.

"Я помню это еще с 2006-2008 годов, когда они мне рассказывали о решениях нашего правительства, о которых я еще ничего не знал. Было бы глупо испытывать иллюзии относительно того, что русские не знали текста наших задач на переговорах", - отметил бывший глава НАК.