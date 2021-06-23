"После визита страна стала ближе к европейской цивилизации", - Кучма в годовщину посещения Папой Римским Украины

Второй президент рассказал, что пригласил понтифика не "чтобы подразнить РоSSию", а ради украинских католиков.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что после первого и пока единственного визита Папы Римского в Украину наше государство стало ближе к европейской цивилизации.

Воспоминания действующего тогда главы Украины об историческом визите Иоанна Павла II, который состоялся ровно 20 лет назад, обнародовала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Иоанн Павел II посетил Украину по приглашению Леонида Кучмы 23-27 июня 2001 года.

Фото: Дарка Олифер в Facebook Кучма и Иоанн Павел II

"Целью визита была поддержка верующих всех конфессий и подтверждение европейского пути Украины. Первое общение понтифика с Президентом Украины состоялось еще в 1995 году, во время которого Иоанн Павел II выразил свое желание посетить нашу страну. В 1999 году Леонид Кучма направил в Ватикан официальное приглашение, и через два года, 23 июня 2001 года Иоанн Павел II приехал в Украину", - написала Олифер.

Понтифик посетил Киев и Львов, произнес 11 проповедей и речей, провел литургии, на которых присутствовало более 2 млн граждан. Во время литургий, которые состоялись на киевском аэродроме "Чайка" и на львовском ипподроме, Иоанн Павел II обращался к верующим на украинском языке.

"Думаю, Иоанн Павел II входит в первую десятку мировых лидеров за весь послевоенный период. Он был уникальным человеком. Немощный телом, но сильный душой. У него был огромный глобальный авторитет. Принимать такого гостя для Украины было честью. Хочу отдельно упомянуть тех, кто сделал огромный вклад в подготовку визита - корифеев нашей дипломатии Геннадия Иосифовича Удовенко и Анатолия Максимовича Зленко. И это полная ерунда, что я добивался визита Папы только для того, чтобы подразнить РоSSию. Я думал не о РоSSии, а о миллионах греко- и римокатоликов Украины, наших гражданах", - отметил Леонид Кучма.

На его взгляд, в те времена Украина "занимала больше места на политическом глобусе, чем сейчас".

"Причем мы интересовали мир именно тем, что делали сами, а не тем, что с нами делали другие. Мы были больше субъектом, чем объектом ... Сейчас меня спрашивают, почему не удалось организовать такие визиты потом. Не хочу оценивать усилия тех, кто был у власти после меня. Но в более поздние времена больше, чем в 2001-м, самостоятельной линии Украины мешала Москва. Это факт. Ставили палки в колеса во всех сферах ... И тем не менее я не сомневаюсь, что после того визита Украина стала ближе к европейской цивилизации, к Западу. И надеюсь, что ближе к Богу", - подытожил второй президент.

Напомним, что в ноябре 2015 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Папа Римский Франциск согласился приехать по его приглашению в Украину.