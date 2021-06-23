ООН: 41 миллион человек в 43 странах мира находится на грани голода

Голод уже испытывают 584 млн человек в Эфиопии, Южном Судане, Йемене и на Мадагаскаре.

Около 41 млн человек в мире находится на грани голода, рост цен на основные продукты питания ухудшает существующее давление на продовольственную безопасность

Об этом говорится в докладе Всемирной продовольственной программы ООН .

Отмечается, что еще два года назад, в 2019-м, на грани голода были 27 млн, в отличие от 41 миллиона в 2021 году.

Руководитель продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что у него "разрывается сердце от понимания того, с чем люди сталкиваются в 2021 году".

"В мире насчитывается четыре страны, где условия близки к голоду. Между тем 41 миллион человек буквально находится на грани голода", - отметил он.

Бизли рассказал, что голод уже испытывают 584 миллиона человек в Эфиопии, Южном Судане, Йемене и на Мадагаскаре.

"В Сомали в 2011 году 260 тысяч человек умерли от голода. В то время, когда голод был фактически объявлен, умерла уже половина от этого количества. Мы не можем спорить о цифрах до конца жизни, когда людям сейчас нужна наша помощь", - подчеркнул он.

По данным организации, полностью финансируемой за счет добровольных пожертвований, чтобы охватить группы риска в 43 странах, необходимо привлечь финансирование в объеме 6 миллиардов долларов.

"Нам нужно финансирование, и оно необходимо нам сейчас", - добавил Бизли.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил об обострении ситуации с продовольствием. Также сообщалось, что сотни тысяч северян Эфиопии оказались на грани голода, невиданного за последнее десятилетие.